55 aastat tagasi, 26. novembril 1962, valisid linnu-uurijad Tartus Eesti rahvuslinnuks suitsupääsukese.

Rahvuslinnu valimise komme sai hoo sisse 1960. aastal, kui rahvusvahelise linnukaitsenõukogu XII kongressil Tokyos käidi välja asjaomane üleskutse – pööramaks tähelepanu, et kaitset väärivad ka laialt levinud sulelised.

Ajakirja Eesti Looduse 2011. aasta viimases numbris on kirjutatud, et Eestis esitati auväärsele tiitlile kolm kandidaati: pääsukese kõrval ka „mõni merelind“ ning tollane maavillane alamliik saaremaa männi-käbilind, mille ülesseadja Tiit Randla on hiljem tunnistanud, et oli tegelikult rohkem huumori peal väljas.