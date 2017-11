„Juuli ja Terri, nii olid tapetud koerte nimed, sündisid 27. veebruaril ehk et vanust polnud neil veel isegi 9 kuud mitte täis. Igal kolmapäeval vastupidiselt reporteri väitele käidi koertega regulaarselt koertekoolis ja nad allusid isegi 8-aastasele lapsele, täiskasvanutest rääkimata. Mõlemad kutsad olid ka steriliseeritud, vaktsineeritud ning neile pühendati palju aega. Loomulikult käidi ka arsti juures kui vaja ning väited hoolimatutest omanikest on seega lausvale, mis meedia poolt valla päästeti!

„Rääkisin koerteomanik Aivariga ja ei maksa vast mainidagi, et kogu pere on juhtunu tõttu tugevas šokis. Vähe sellest – lapsed, 3- ja 8-aastane ei tea veel tänagi, mis nende koertega juhtus, ja vanem poiss keeldub kooli minemast, sest tahab kindlasti kodus olla kui Juuli ja Terri tulevad,“ kirjutas Heiki Valner.

Loomakaitsja Heiki Valner kirjutab oma blogis , et 21. novembril Kehtna vallas politseiniku poolt maha lastud kaks koera olid kutsikaohtu, kellele omanikud pühendasid palju aega. Üks koerad pääsesid lahti ning koos mindi seiklema. Looma omanikud ütlevad, et loomad olid dresseeritud ega rünnanud ka koduõuel kedagi.

„Nädal tagasi külastas lapse pärast neid aga kiirabibrigaad. Koerad ei haukunud isegi võõraste peale ning kõigil kolmel meditsiinitöötajal lakuti käed ja näod rõõmsalt üle. Ei usu? Aga küsige üle, Rapla on väike koht! Mis siis aga juhtus üleeile? Fakt on see, et mänguhoos läks kinnioleva koera rihm katki ja ta pääses lahti. Üheskoos teise kutsikaga mindigi siis umbes poole kilomeetri kaugusele põllulapile, kus märgati veiseid.

Aivar arvab, et lugu juhtus nii: „Koerad olid 15.00 veel kodus, aga 17.39 helistas naine, et nad on lahti pääsenud. Läksime kohe otsima. Ilmselt tahtsid nad mängida ja ajasid lusti pärast veiseid taga. Ilmselt jooksid nad ka rõõmustades politseinike poole, sest arvasid, et läksime neile järele. Kuna nood olid kaubiku-taolise autoga ja meil endil ka sarnane auto, millega koeri koertekooli ja mujale viisime, siis koerad arvasidki, et nad viiakse koju ja jooksidki rõõmsalt kaubiku juurde.““

Valner kirjutas, et kuigi koerte rihmal oli omaniku telefoninumber, siis koerte tapmisest sai omanik teada alles järgmise päeva lõuna ajal, kui politseinikud nende õuele sõitsid. „Politsei ei alustanud mingit menetlust koerte omaniku suhtes ja ta käis täna ka ütlusi andmas. Huvitav millist menetlust alustati? Kui koerad kurja pole teinud, siis ei saa ka trahvida! Kui veistel on mingid vigastused, siis tuleks need ette näidata ja sel juhul peab loomaomanik loomulikult kahjud korvama. Igatahes pakkusin, et loomakaitse liidu juristid nõustavad ja edastagu aga igasugu paberid meile. Küll me kakleme ja vaidleme edasi!“ lubab Valner.