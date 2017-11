Kohaliku aja järgi kell 18:04 teatas Londoni politsei Twitteris, et inimesed võivad Oxford Streetil majadest välja tulla, vajadusel juhatavad politseinikud neid õigesse kohta. Rongiliiklus toimib ja eriolukord on möödas. Tulistamisest tõendeid ei leitud.

Oxford Streeti ärid hakkasid kella poole seitsme paiku järjest uksi avama. Ühe pitsarestorani omanik kirjeldas, et kui ettekandja kõva häälega üle restorani teatas, et ohtu pole, aplodeerisid sinna peitu tormanud inimesed õnnelikult. Omanik on aga mures, et ei saa Musta Reede sooduskampaania raames nüüd loodetud arvu pitsasid müüdud.

Our response on #OxfordStreet has now been stood down. If you sought shelter in a building please now leave, and follow the direction of police officers on the ground if you need assistance