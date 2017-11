„Kõik nad on väga töökad ja ambitsioonikad – nende omadusteta ongi väga raske tippteadlaseks saada,“ iseloomustab teaduskommunikatsiooni õppejõud Arko Olesk seitset Eestis toimetavat teadlast, kes leidsid mainimist äsja avaldatud maailma mõjukaimate loodus- ja sotsiaalteadlaste edetabelis.

Värskes Clarivate Analyticsi edetabelis nimetatakse rohkem kui 3000 enim tsiteeritud ja viidatud teadlase seas kuut Tartu ülikooli ja üht Eesti maaülikooli teadlast.

„Clarivate Analytics on teadusstatistikaga tegelev äriettevõte, mis koostab ka näiteks mõjukate ajakirjade nimekirju. Clarivate Analyticsi edetabelid on teadusmaailmas kõige hinnatumad, tuntumad ja mainekamad,“ kommenteerib Arko Olesk, teadusajakirjanik ja Tallinna ülikooli teaduskommunikatsiooni lektor, kes kirjutab parajasti doktoritööd teadlaste suhtlemisest meediaga.

Clarivate Analyticsi nimekirjas mainitud Eesti teadlaste ühine joon on kõigepealt globaalne haare. „Nende teadusprojektid on ülemaailmsed,“ selgitab Olesk. „Siin on oluline see, et kui sageli on suurtesse rahvusvahelistesse teadusrühmadesse kuuluvate Eesti teadlaste peamine ülesanne panna enda poolt teele andmepakk, mis on lihtsalt üks osa tohutust ülemaailmsest uuringust, siis Clarivate Analyticsi listi pääsenud teadlased algatavad ise globaalseid uuringuid. Nad ei ole lihtsalt andmete kogujad ja edastajad, vaid nad on tulnud välja oma ideedega, mida ja kuidas uurida – nad on ajud suurte uuringute taga. Eriti puudutab see seene- ja taimeuurijaid, aga üha enam ka geenivaramuga seotud teadlasi.“