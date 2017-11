“Tegemist on erakordselt sümpaatse, professionaalselt tehtud ja ägeda filmiga. Ma ei ole dramaturgiliselt nii hästi komponeeritud muusikadokki Eestis kunagi näinudki. Suure töö on ära teinud kogu filmi produktsioonitiim, nii režissöör kui toimetaja,” sõnas Ruja liige Jaanus Nõgisto.

"Tundub, et Rein, mina ja kogu meie armsate teekaaslaste seltskond nii laval kui lava taga on sellele filmile „objektidena“ tänuväärset ainest andnud ja filmi loojad on tabanud midagi väga olulist. Nad jutustavad filmikeeles loo väga kirglikest inimestest, kes otsivad ka aastakümneid hiljem ühisosa muusikas, millele on pühendunud viimse kui veretilgani," sõnab Nõgisto. "Aga ega Ruja pole Rein Rannap ega Jaanus Nõgisto. Ruja on mõtteviis!” kinnitab ta.

Tänavu augustis, Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeval astusid üheks õhtuks taas ühiselt lavale Eesti legendaarseima rokkansambli Ruja originaalkoosseisu liikmed Jaanus Nõgisto, Rein Rannap, Tiit Haagma, Andres Põldroo ja Jaan Karp. Nendega koos käis lavalt läbi palju nimekaid soliste ja muusikuid. Laulukaare all toimunud kontserdist “Eesti muld ja Eesti Ruja” sündis režissöör Tarvo Mölderi käe all pea kahetunnine muusikadokumentaal, mis esilinastus täna Tallinnas Coca-Cola Plazas.