„Me arvasime, et nad siiski on lojaalsed Eesti riigile, seadusele ja alluvad politsei korraldustele,“ meenutab legendaarne politseinik Koit Pikaro 24 aasta tagust tulevahetust jäägripealik Asso Kommeriga. „ Me teadsime, et nad on kurjategijad, aga et nad nii sügavuti kurjategijateks on saanud, seda me ei osanud aimata.“

„Mina ise olen nimetanud seda jäägrinädalaks,“ räägib Koit Pikaro 1993. aasta mardikuunädalast, mis lõppes 26. novembril tulevahetusega. Tolle aasta juulist novembrini vältas sisepoliitiline kriis Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii ja Eesti kaitseväe, hiljem ka Eesti vabariigi valitsuse vahel. Üks ärevamaid sündmusi sellest ajast oli tulevahetus toonase komissari Koit Pikaro ja jäägripealik Asso Kommeri vahel Tallinnas Pärnu maantee viadukti juures.