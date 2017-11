Täna esietendub Tallinnas Solarise Apollo kinosaalis number 2 eneseirooniline komöödia „Mehed“. Õhtuleht toob lugejateni fotod etenduse läbimängust ning õhtul on oodata galeriisse lisa esietendusele saabunud tuntud ja vähemtuntud külastajatest.

Kolm sõpra, kolm näitlejat – Tiit (Tiit Sukk), Margus (Margus Prangel) ja Veikko (Veikko Täär) otsustavad ühel päeval end argirutiinist lahti rebida ning koos „kalale“ sõita. Väljasõidust saab südamepuistamise õhtu, mis toob eneseiroonia kaitsekihi alt välja isiklikud läbielamised, keskeakriisi, eneseteostuse vajakajäämised ja tunnustuse puuduse. Rääkimata kõige tähtsamast: igatsusest inimliku läheduse ning tõeliste ja usalduslike inimsuhete järele. Miks on naistel meeste elus nii oluline koht? Miks on ootused mehele on nii kõrged? Miks peab näitleja alati näitlema, ka elus?



Tuleb lisada, et "Mehed" on intiimne improvisatsiooniline komöödialavastus.

Lavastaja on Gerda Kordemets, kunstnik Eugen Tamberg ja helilooja Markus Robam.



Mängivad Margus Prangel, Tiit Sukk ja Veikko Täär.