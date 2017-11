Kogu filmi saatis Soome teenelise naivisti M. A. Nummineni muusika ja laulud, paljud neist autori esituses.

Maratoni ainsa dokfilmi järel tuli lavale PÖFFi peakorraldaja Tiina Lokk. "Meil ei olnud kahtlustki, kellele elutööauhinda anda. Sa oled mind kogu elu õrritanud, aga lõpuks sa tulid. Suur tänu!" oli Lokk õnnelik.



Maestro Donner naasis lavale elutööauhinda vastu võtma - 60 aastat filmitegemist pole naljaasi. "Ainus asi, mis ma Eesti heaks olen teinud - ma kirjutasin 1997 ELile raporti teie valmidusest liituma ja teid võetigi!" Donner on nimelt ka riigimees olnud oma pika elu jooksul.

Ta lisas, et nähtud filmi "Perele" teist osa saab näha 4. detsembril Soome televisioonis. "Tore provokatsioon, sest meie 100 aasta juubel on ju 6. detsembril," muigas Donner ja lubas veel filme teha "kui ta enne ära ei sure".

Õhtuleht andis üle oma õnnitlused, soovis 84aastasele maestrole head tervist ja jõudu loominguga tegelemiseks ning küsis tema käest, mis on tema lemmikfilm. "Ma olen teinud halbu ja häid filme. Aga raske öelda, nad on ju kõik minu lapsed. Vahest siis film "Anna" (1970 valminud draama - toim.)," sõnas filmimees.

Kell 21 tuli näitamisele Aki Kaurismäki Eesti-teemaline film „Hoia rätikust kinni, Tatjana!“ („Pidä huivista kiinni, Tatjana!“). Sellele järgneb Soome sõpradest kosmikute Kõmmari-Rajasaare finn-disko.

Esineb ka Marko Haavisto & Poutahaukat, kes mängis ennast kuulsaks Aki Kaurismäki filmis „Mees ilma minevikuta”.

Ekraanile jõudvad linateosed on pärit aastatest 1938-2008 ja peale draamade leiab valikust veel thrillereid, õudus- ja erootilisi filme, kriminulle ja komöödiaid, mis on aastate jooksul omandanud kultusliku staatuse – suur osa neist on Eestis ekraanil esmakordselt. Sündmuse erilisust rõhutab ka see, et kogu valik tuleb näitamisele vanadelt 35-millimeetristelt lintidelt.

Intrigeeriva kava on spetsiaalselt PÖFFi tarvis kokku pannud mainekas Sodankylä filmifestival, mille asutajate ja kunstiliste nõustajate hulka kuuluvad ka Aki ja Mika Kaurismäki.

Tõelisest Soome peost ei puudu muidugi ka saun ja karaoke. Just nimelt, loed õigesti - lisaks filmielamusele on võimalik nendel päevadel saada kinomajas ka tõsine Soome sauna elamus.

