Esineb ka Marko Haavisto & Poutahaukat, kes mängis ennast kuulsaks Aki Kaurismäki filmis „Mees ilma minevikuta”.

Marko Haavisto & Poutahaukat (PÖFF)

Ekraanile jõudvad linateosed on pärit aastatest 1938-2008 ja peale draamade leiab valikust veel thrillereid, õudus- ja erootilisi filme, kriminulle ja komöödiaid, mis on aastate jooksul omandanud kultusliku staatuse – suur osa neist on Eestis ekraanil esmakordselt. Sündmuse erilisust rõhutab ka see, et kogu valik tuleb näitamisele vanadelt 35-millimeetristelt lintidelt.

Intrigeeriva kava on spetsiaalselt PÖFFi tarvis kokku pannud mainekas Sodankylä filmifestival, mille asutajate ja kunstiliste nõustajate hulka kuuluvad ka Aki ja Mika Kaurismäki.

Tõelisest Soome peost ei puudu muidugi ka saun ja karaoke. Just nimelt, loed õigesti - lisaks filmielamusele on võimalik nendel päevadel saada kinomajas ka tõsine Soome sauna elamus.

