Pooleldi soomlane, pooleldi eestlane, Eesti üks edukaimaid koomikuid Ari Matti Mustonen, on tuuritanud nii Aasias, Austraalias kui ka Euroopas. Ta tunnistab avameelselt, et on olnud hetki, kui ta on mõelnud püstijalakomöödia tegemise lõpetamisele. „Muidugi olen ma mõelnud loobumisele! Olen kahelnud oma oskustes ja potensiaalis kogu aeg.“

Ari Matti alustas vabavõitluse ehk MMAga, ent välismaal võistlustulle astudes mõistis noormees, et teda köidab hoopis huumoriga jalust rabamine. Ent tee stand-up komöödia juurde polnud sugugi lihtne. „Austraalias oli hetki, kui magasin diivanilt diivanile pääsemiseni, umbes kaks õhtut sai ka pargipingil veedetud. Ma tegin otsuse veeta mõni öö bussijaamas või võhivõõra diivanil selleks, et säästa raha. See omakorda andis mulle võimaluse teha rohkem seda, mida ma armastan ehk minna lavale. Loomulikult keerlesid peas sageli mõtted, et võiksin naasta Eesti kodusoojusse, kuid otsustasin siiski jätkata. Nädal nädala haaval. Ja nädalatest on nüüd saanud aastad.“

Olnud ka kohtuniku rollis

Ari Matti tunnistab, et välismaal tuuritades tuli üle elada ka üht-teist närve tõsiselt proovile panevat. „Esimeseks esinemiseks Austraalia suurimas stand-up klubis Comics Lounge oli mul aega vaid kolm minutit. Ma olin aga väga närvis, sest mitte keegi 400 kohale tulnud inimesest ei naernud ühegi mu nalja peale ning ma kuulsin teisest ruumi nurgast sedagi, kuidas baaridaam üritas vaikselt nõusid masinasse panna. Peale selle läksin üle aja, mis pole sellistes kohtades lubatud. Neli ja pool minutit publiku haudvaikust oli minu jaoks tõeline piin. Tulin lõpuks lavalt maha ja üks vanematest koomikutest tervitas mind: „Tere tulemast mängu!“