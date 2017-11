„Olen pühendunud oma naise elushoidmisele,“ nendib legendaarne Hollywoodi madinamees Chuck Norris rusutult. Võitluskunstide eksperdist 23 aastat noorem Gena (54) piinleb tervisehädade käes, mille põhjuseks peavad mõlemad enne haiglauuringut tehtud süsti.

Gena on Chuck Norrise teine abikaasa. Hollywoodi superstaar abiellus endise modelliga 1998. aasta novembris. Varasemast oli Genal kaks last, Chuckil kolm, üks neist abieluvälisest suhtest sündinud tütar, kes kohtus isaga alles 26aastasena. 2001. aasta augustis tõi Gena ilmale kaksikud: poja nimeks sai Dakota, tütre nimeks Danilee.

Kuigi Chuck on oma kaunist kaasast ligi 25 aastat vanem, on ta nüüdseks pühendunud tema eest hoolitsemisele, hüljates selle nimel eduka karjääri. 54aastane Gena kannatab Daily Maili teatel piinavate närvivalude ja neeruprobleemide all. Neli aastat tagasi oli ta veendunud, et sureb. „Murtud“ on sõna, millega see kaunis blond naine oma praegust seisundit kirjeldab.