Soovid särada peol kõige ilusamas ja unikaalsemad kleidis? Vali Abakhani kangavalikust endale just huvitav ja meelepärane riie. Väike juhtnöör selles osas – praeguse hooaja kindel hitt on sametkangas, niisiis sametkleidis saad tunda ennast peo kuningannana.

Jõulude ajal pööratakse erilist tähelepanu kodukujundusele. Et oleks mõnus, soe ja hubane. Abakhani kauplustes on igas valikus dekoratsioonikangaid ja mööblikangaid – kõik vajalik, kardinad, diivanikatted, sisutuskangad jne.

Absoluutne hitt on kunstkarusnahk, mida võib kasutada kardinatena, vaipkattena või diivanikaunistusena, aga võib teha ka mantleid, veste, bleede. Vaata SIIT!

Abakhani lõngavalik ei jäta külmaks ühtegi kudumissõpra. Talvel on ülimõnus kududa sooje ja pehmeid kampsuneid, mütse, kindaid. Lõngavalikus on ka efektlõngad huvitavate sallide kudumiseks, ning helkurlõng, millest kootud müts on efektne ja pimedas väga praktiline. Vaata SIIT!

Kingituste valmistamiseks ja pakkimiseks on Abakhanis aga kõikvõimalikku meisterdamistarbeid ja käsitöötarvikuid. Vaata SIIT!

Käsitööhuvilisest sõbrale võib alati kingituseks valida kinkekaardi ning kingisaaja saab ise kauplustes endale meelepärased kangad, lõngad, meisterdamistarbed valida. Vaata SIIT!

Teeme ise imelised jõulud!

Ideed ja materjalid leiad kauplustes:

Tartu: Riia 9, Rüütli 11

Tallinn: Tartu mnt. 63, Pärnu mnt 69, Mustika Keskus

Pärnu: Hospidali 3

Narva: Energia 2