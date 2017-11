Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad või soolaniisked. Mitmel pool on udu tõttu nähtavus teedel piiratud.

Laupäeva öösel on pilves ilm, sajab vihma, sisealadel tuleb ka lörtsi. Hommikuks taandub tihedam sadu kirdesse ning edela pool on selgimisi. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s, pärast keskööd saartest alates pöördub tuul edelasse. Õhutemperatuur on Ida- ja Kesk-Eestis 0 kuni +3 kraadi, läänes on kuni seitse kraadi sooja.

Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Õhtul pilvkate tiheneb ning alates Lõuna-Eestist hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul pöördub Lõuna-Eestis kagusse ja itta ning sooja on 3-8 kraadi.

Pühapäeva öösel tuleb pilves ilm, vihma- ja lörtsisadu levib Lõuna-Eestist kiiresti põhja poole ning mitmel pool on udu. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s ning õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi, õhtupoolikul sajuhood harvenevad. Puhub lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja Liivi lahe ümbruses kuni 20 m/s ning sooja on 3-7 kraadi.

Esmaspäeva öösel tuleb pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, öö hakul põhjarannikul puhanguti 15-20 m/s ning õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, saartel ja läänerannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s ning õhutemperatuur on 0 kuni +3, rannikul tuleb kuni viis kraadi sooja.