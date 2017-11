Meil on põhjust rõõmu tunda: seitse Eesti teadlast jõudis maailma mõjukaimate loodus- ja sotsiaalteadlaste edetabelisse. Kuid teadlased, arstid ja ajakirjanikud üle maailma on mures. Alternatiivmeditsiini ja nõiandust puudutavaid tekste loetakse sageli kümneid ja sadu kordi rohkem kui populaarteaduslikke uudiseid teadlaste uutest läbimurretest.

Aina olulisemaks uudistekanaliks saab sotsiaalmeedia, kuhu läheb üles igasugust, toimetamata ja kontrollimata sisu. Ka libauudiseid ja alusetuid vandenõuteooriaid. Reutersi instituudi raport näitab, et kolmandik 18–24aastastest ja üle viiendiku 25–34aastastest ammutab uudiseid peamiselt sotsiaalmeediast. Valdavalt loevad noored uudistesaite, kuid kas nad oskavad teha vahet, milliseid lehti võib usaldada?

Arenenud riikides on noored naised hakanud keelduma HPV-vastastest kaitsesüstidest, kuigi need on emakakaelavähki põhjustava viirusega nakatumist viimase kümne aastaga mitmel pool lausa 90% võrra vähendanud. Mis on tulemus? Paljud mõttetult vähile kaotatud elud. Kuid vaktsiinivastasus ei sea ohtu üksnes kaitsesüstide vastu sõdijaid, vaid meid kõiki. Kui üha rohkem inimesi vaktsiinidest keeldub, on aja küsimus, millal puhkeb mõni hirmus epideemia. Ometi on kaitsesüstide abil võimalik ka haigusi täielikult kaotada. Kõlab nagu ilusam stsenaarium?

Uskugem inimesi, kes veedavad kümneid aastaid laboris uurimistööd tehes, mitte kõike, mis veebiavarustes kirjutatakse!