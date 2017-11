Looduskosmeetika koostisosad on orgaanilist päritolu ning see ei sisalda sünteetilisi ega keemilisi lisaaineid, sh parabeeni, silikooni, petrooleumvaha ja teisi kunstlikke kemikaale. Just need on põhjused, miks on looduskosmeetika hea!

Sinu Looduskosmeetika tutvustab jõulude eel nelja looduslikku ja populaarset toodet, mis võiksid leida tee ka jõuluvana kinkekotti.

Dr. Hauschka kinkekomplekt Rõõmukiir

Romantiline õhtusöök, lõbus jõuluostlemine või armas pidusündmus – sellest komplektist leiad lahutamatud kaaslased hetkedeks, mis näole ja silmadesse rõõmukiired toovad. Dr. Hauschka hooldav huulepulk (4,9 g) annab tundlikele ja kuivadele huultele ideaalse kaitse ja õrna läike. Must tihendav miniripsmetušš (3 ml) kingib ripsmeile tihedust ja lopsakust. Mõlemad tooted mahuvad ideaalselt käekotti. Vaata täpsemalt SIIT!

Lily Lolo looduslik lauvärvipalett

Valikus on kolm erinevate toonidega lauvärvipaletti, mis panevad kõikidel naistel silmad särama! Vaata täpsemalt SIIT!

Acai marja pulber

Acai on kõige toitaineterikkam mari. Antioksüdantide rohkuselt asub see teisel kohal peale Maqui marjasid, acai sisaldab Omega 3, Omega 6 ja Omega 9 rasvhappeid, vitamiine A, B1, B2, B3, C ja E; mineraalsooladest kaltsiumi, fosforit, rauda ja kaaliumi, joodi. Tugevdab immuunsüsteemi, parandab ainevahetust, salendab, annab energiat. Vaata täpsemalt SIIT!

Mane of Midgard habemeõlid

Ideaalne kingitus mehele! Mane of Midgardi habemeõlides on hoolikalt kokkusobitatud koostisosad, mis on saanud inspiratsiooni Eesti ja põhjamaade lõhnadest. Orgaaniline baasõli ergutab nahka peale dušši ja toitvad õlid moodustavad nahale kaitsva kihi. Eeterlikud õlid mõjuvad nahale, habemele ja vuntsidele kasulikult ning rahustavalt, mis lubavad hästi hoolitsetud habemel oma tugevust näidata. Vaata täpsemalt SIIT!