Kopli trammist inimese väljalohistamine ja lumele heitmine turvafirma poolt on kui Eesti tegelikkuse peegeldus. Kodutud ja asotsiaalid – kuigi ainult video põhjal pole võimalik öelda, et lohistatu sellisesse sotsiaalgruppi kuulus – armastavad külmal ajal soojas ühistranspordis kas lihtsalt aega parajaks sõita või omavahel sotsialiseerudes ka trimbata.

Vabas ühiskonnas teeb igaüks, mida tahab – kuni ei hakka kellelegi väga närvidele käima. Turvamees lohistab inimese trammist välja, sest mitme ekipaažiga kohale sõita polnud võimalik – nii nagu riik on õhuke, on seda ka paljud ettevõtted ja nende hangitud teenused. Trammisõitjad vaatasid toimunut rahulikult pealt, sest keegi ei taha ise sekeldustesse sattuda. Ainuke liigutus, mida tehakse, on mobiili väljavõtmine filmimiseks – pärast hea šeerida. Samas – kui keegi poleks filminud, s ei teaks me sellest lohistamisest midagi.

Kuid kui ei teaks, kas see tähendab, et (inim)väärikust ei heidetud lumme? Kuna keegi ei protestinud, kas see tähendab, et kõik kiitsid toimunu heaks? Kuna oli, tõenäolisel, heidik, on tema kohtlemisel kõik lubatud, ta polegi ju nagu päris, see korralik, inimene?