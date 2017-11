Läinud nädalal õnnestus läbi demilitariseeritud tsooni Lõuna-Koreasse põgeneda ühel Põhja-Korea sõduril. Tänaseks on teada, et Põhja-Korea on välja vahetanud kõik teenistujad, kes tol saatuslikul päeval valves olid.

Allika sõnul võivad piirivalvurid olla saanud ka karistuse, kirjutab Newsweek. „Märgid näitavad, et Põhja-Korea on pärast juhtunut välja vahetanud kõik piirivalvurid. Antud olukorras on võimalik, et intsidendi eest vastutavatele isikutele on määratud karistus,“ ütles allikas.

Teades Põhja-Korea režiimi, oleks selline stsenaarium etteaimatav, kirjutab väljaanne. Rahvusvahelise sõltumatu inimõiguslaste organisatsiooni Amnesty Internationali andmeil arreteeriti ja mõisteti 2007. aastal surma Põhja-Korea ning Hiina piiripunkti valvanud sõdurite ülem.