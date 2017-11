Norra kroonprintsi Haakoni abikaasa Mette-Marit (44) peab mitmeid ametlikke kohtumisi ära jätma, sest teda vaevab peapööritushaigus.

Rootsi ajalehe Aftonbladet andmeil on kroonprintsess võtnud haiguspuhkuse, sest kannatab asendivertiigo ehk healoomulise asendipeapöörituse all.

Kroonprints Haakon kinnitas, et tema abikaasat ravitakse ning Mette-Mariti seisund on paranemas. „Kuid ta vajab kosumiseks mõned päevad aega. Tal on peapööritushaigus, seda on kerge ravida ning ta on varsti vormis,“ vahendab veebiväljaanne Norway Today.