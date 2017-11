Veel pole teada, kes rünnaku korraldas, kuid praegustel andmetel on surma saanud 235 inimest. Terroristid ründasid al-Rawdah' pühamut relvade ja pommidega, vahendab BBC.

Rünnak toimus Siinai provintsis Põhja-Egiptuses, Bir al-Abedi linnas. Mošees oli rünnaku hetkel käimas reedene palvus. Kohaliku politsei sõnul õhkisid ründajad kõigepealt pommi, siis kihutasid mošee juurde neli maasturit, milles istunud mehed püssidest põgenejate pihta tule avasid. Terroristid tulistasid ka esimesi kohalesaabunud kiirabiautosid.

Üle 100 inimese sai viga. Ükski terroriorganisatsioon pole juhtunu eest veel vastutust võtnud.

The Guardian kirjeldab, et tegu on sufistide mošeega ning paljud inimesed, kes al-Rawdah's palvustel käivad, on sufid, islami ühe usuvoolu järgijad. Sufid kummardavad ka pühakuid ning altareid, mis teeb neist selliste islamiäärmuslaste nagu ISIS silmis ketserid.

Bir al-Abedis ajavad võimud ja sõjavägi mõrvareid taga. Siinai poolsaarel on viimase kolme aasta jooksul toimunud mitu terrorirünnakut, tänane on seni ohvriterohkeim.