Täna on kurikuulus Must Reede - päev, mil paljud poed ja teenusepakkujad enda tooteid tavapärasest odavamalt müüvad. Šopata on küll tore, ent siiski ei tasu end näiliselt headest pakkumistest liigselt pimestada lasta. Televeeb avaldab siinkohal hoiatusvideo lähiminevikust.