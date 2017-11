Rail Baltic hävitab arvatavalt ligi viiendiku Eesti põlistest pühapaikadest. Millest täpselt me ilma jääme? Õhtulehe raadiosaates „Tunnel“ on külas pühapaikade uurija Ahto Kaasik.

Põlised pühapaigad on väärtuslikud kultuuri- ja ajaloopärandina. Ent elu näitab, et neil on ka praktiline väärtus – sellest, et suurel osal väekohtadest on tervendav vägi, et nad annavad meie palvetele suurema jõu, ei räägi mitte ainult vana aja jutud vaid ka lood tänapäevast.

Milliseid imelugusid pühapaikades on juhtunud? Kuidas nad on tekkinud ja kui mõni neist hävitatakse, kas siis on lootust, et selle asemele tekib uus? Kuidas sündis saarlaste jumal Tarapita ja kuidas on ta meie väepaikadega seotud? Miks võiks minna hiide peatsel talvisel pööripäeval? Ahto Kaasik räägib põnevaid lugusid meie põlistest pühapaikadest. Mõnusat kuulamist.

Jutu kõrvale saab siin imetleda tänavuse hiite kuvavõistluse lummavaid võidutöid.