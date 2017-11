USAs Wisconsini osariigis elav Lexie Harris on kuueaastane tüdruk ja käib veel lasteaias. Meedia tähelepanu alla sattus ta jahil lastud isahirve pärast. Nimelt levitas tema isa fotot, millel Lexie poseerib uhkelt koos surnud looma ja püssiga, vahendab CBS News.

Väikese Lexie jahilkäik sai võimalikuks Wisconsini osariigis jõustunud jahiseaduse muudatuse tõttu. Kui varem pidid seal lapsed jahilitsentsi saamiseks olema vähemalt 12aastased, siis nüüd võeti vanusepiirang täielikult maha. Kes püssi jaksab hoida, tohib ka jahile minna.

Seadusemuudatusele kirjutas enne jahihooaja algust 12. novembril alla Wisconsini osariigi kuberner Scott Walker, kes kuulub vabariiklaste parteisse. Wisconsinist sai 35. osariik, kus jahil vanusepiirang puudub.

Juba nädal hiljem võttis Tyler Harris tütre kaasa varitsusjahile Medfordi lähistel asuvasse metsa, kus asub soojustatud katusealune. Tütrele ostis ta eriti kerge noorte jahirelva. Oodata ei tulnud kaua. Juba varsti tuli laskeulatusse noor isahirv. Relva laadida aidanud isa märkas, et tütar väriseb. Ta rahustas Lexiet ja ütles talle, et tulistagu ainult siis, kui ta seda tõesti tahab. Ja tütar vajutaski päästikule ning lask osutus tabavaks.

„Hiljem ütles ta ainult, et hirve lahata ta küll ei taha, sest see on jälk,“ lisas Tyler Harris pärast edukat jahilkäiku.