Saudi Araabia kui suur naftamaa pole oluline riik mitte ainult Lähis-Ida piirkonnas, vaid kogu maailmas. Seetõttu võivad veidikenegi põhjalikumad muutused selles riigis mõjutada vähemal või suuremal määral ka kõiki teisi riike. Novembri alguses algasid Saudi Araabias sündmused, mida on hakatud nimetama “troonide sõjaks”.

Seal toimuvat tituleeritakse ka värskeks õhusõõmuks, uue Saudi Araabia sünniks, aga samuti Saudi Araabia lõpu alguseks.

Kui tänavu juunis tagandas 81aastane kuningas Salman bin Abdulaziz as-Saud ametist senise kroonprintsi (oma 57aastase vennapoja) ja määras uueks troonipärijaks oma 31aastase poja Mohammad bin Salmani, siis ei pööratud sellele uudisele kuigi palju tähelepanu. Arvati, et teisejärgulise tegelase vahetamisega ei muutu esialgu midagi, vaid alles Mohammadi saamisega uueks kuningaks võib midagi muutuda. Kõik, kes nii oletasid, peavad nüüd tunnistama oma eksimust.

Tegelikult oli Mohammad bin Salman (MBS) olnud seni üsna tagaplaanil ja isegi Saudi Araabia inimesed ei teadnud temast suurt midagi. Kuigi mõnikord on praegust kroonprintsi nimetatud ka “mustaks hobuseks”, siis poliitilist kogemust on tal vaatamata noorusele siiski piisavalt. Juba vähemalt kaheksa aastat on ta kuulunud oma riigi eliidi hulka. Kui tema isa Salman oli kroonprints, siis juhtis Mohammad tema kantseleid. Kui aga Salman tõusis 2015. aastal kuningaks, sai Mohammadist riigi kaitseminister. Ta on noorim kaitseminister maailmas. Ühtlasi on Mohammad nüüd ka peaministri asetäitja.