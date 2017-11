Argentina mereväe allveelaev ARA San Juan 44 inimesega pardal jäi Lõuna-Atlandil kadunuks 15. novembril.

Meeskond teatas viimaseks jäänud sideseansil lühiühendusest allveelaeva patareisüsteemis ning lubas baasi tagasi pöörduda. Kolm tundi hiljem registreeriti piirkonnas, kus allveelaev asus, hüdroakustiline anomaalia, avalikustas neljapäeval Argentina mereväe pressiesindaja Enrique Balbi (pildil).

Kui algul spekuleeriti, et allveelaevas võis toimuda plahvatus, siis pensionil olev endine USA mereväekapten James H. Patton Jr. tuli välja versiooniga, et registreeritud heli võib tähendada, et allveelaev sukeldus liiga sügavale ja purunes. Ekspertide sõnul on ARA San Juanile ohtlik juba 300meetrine sügavus. Kadumiskohal ulatub sügavus 200–3000 meetrini.