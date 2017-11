Briti üks tuntumaid mõrvareid Jon Venables (pildil) tappis 10aastaselt koos sama vana sõbraga 1993. aastal Liverpoolis kaheaastase poisi. 2001. aastal pääsesid noored kurjategijad vanglast ja neile anti uue elu alustamiseks uus identiteet.

2010. aastal saadeti Venables lapsporno omamise ja levitamise eest uuesti trellide taha. Sealt vabanes ta 2013. aastal ja taas anti talle uus identiteet. Paraku jättis praegu 35aastane mees talle antud võimaluse kasutamata. Rutiinse kontrolli käigus leiti tema arvutis jälle lapspornot ning ta saadeti taas vanglasse.

Venablesi ohvri James Bulgeri vanemad avaldasid lootust, et nüüd jääb ta trellide taha igavesti. „Venables on vaieldamatult tõestanud, et ta on alati olnud kuritahtlik psühhopaat,“ rõhutas James Bulgeri ema Denise Fergus.