Reformierakondlasest endine rahandusminister ja riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Sõerd leiab, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi vähendada tähendab siiski piirikaubanduse jätkumist.

Järjest rohkem tarbijaid hakkavad Sõerdi sõnul kasutama võimalust aktsiisikaupade ja ka muude tarbekaupade ostuks piiril. Ta lisas, et sealsed olemasolevad kaubanduskesused laiendavad pindu, valmivad juurdeehitused,

tulevad uued kaubanduskeskused ja laiendatakse pakutavate toodete sortimenti, kirjutab ERRi uudisportaal.

"Aktsiisivahed Lätiga jäävad piisavalt suureks, aktsiisi- ja käibemaksu summa, mis järgmisel aastal Läti eelarvesse läheb tuleb palju suurem kui rahandusministeeriumi prognoositud 70 miljonit eurot," märgib Sõerd.

Eelarve on Sõerdi sõnul aga 1,4 protsendiga SKP-st ehk eurodes väljendatuna üle 350 miljoni euroga miinuspoolel, lisades, et seda ütleb värske Euroopa Komisjoni strtuktuurse tasakaalu hinnang eelarvele.

Ratase valitsus on aktsiisipoliitikaga põhjalikult rappa eksinud, kuid rahandusministeerium on Sõerdi sõnul siiski hakanud olukorra tõsidusest aru saama, sest ootamatult suur on mõju põhjapiiri kaubandusele ja turismile.