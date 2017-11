Otsid tervisealast nõustamist või tahad oma keha kähku vormi saada või hoopis fitnessiga tegeleda? No enivei, oled õiges kohas! Sinu eest on raske töö ära teinud üks Eestimaa tuntumaid fitnessi- ja toidublogijaid, Paljas Porgand, kes kannab Õhtulehe veergudel sulle kõik parimad palad hõbekandikul ette!

Nagu Paljale Porgandile kohane, siis soovib ta trenni teheski apetiitne välja näha. Kanda riideid ja jalatseid, mis oleksid kaunid ja naiselikud, mugavad ja praktilised ning motiveeriksid trennis olema tugev ja jõuline, vastupidiselt Bravuuritarile, kes saabus trenni kilekotitäie aksessuaaride ja trenni jaoks täiesti tarbetute vidinatega.

Moekas aluspesu trennisaalis - Anu Saagim ja Paljas Porgand (Erlend Staub)

Sportides, näiteks joostes või jalgrattaga sõites, ei ole soovitav kanda stringe, mis võivad põhjustada ebamugavat hõõrumist ja nahaärritust. Sageli on stringid valmistatud mittehingavast materjalist, nagu spandeks, mis hoiab niiskust kinni ja põhjustab suure tõenäosusega veel teisigi probleeme, nagu pärmseene infektsioon. See ei tähenda, et peaksid nüüd ilma aluspesuta trenni tegema! Palja Porgandi sõnul on trenni soovitatav teha puuvillast püksikutega või spetsiaalsete niiskust imavate trennipükstega.