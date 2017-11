Jim Carrey tunnistab alles nüüd, et piinles oma hiilgeaastatel musta masenduse küüsis.

55aastane Kanada päritolu koomik kinnitas ajakirjas i, et praegu tal depressiooni ei ole ning ta on vahel isegi õnnelik.

„Mul oli aastaid depressioon, aga kui nüüd vihma sajab, siis ei jää see kestma. See ei jää enam nii kauaks kestma, et võiks mind enda alla matta ja ära uputada."