Mees ootab vihmase ilmaga bussi, kui tema ees peatub äkki auto. Arvates, et talle pakutakse küüti, istub mees sisse, öeldes:

"Suur tänu teile, ma..." ja märkab alles siis, et autos polegi juhti. Sellegipoolest hakkab auto aeglaselt sõitma ja järgib kõiki liikluseeskirju. Mees on šokiseisundis, aga kuna auto sõidab samas suunas, kuhu talgi tarvis on, siis jääb ta istuma. Kui auto lõpuks tema maja lähedal peatub, kargab mees välja ja põrkab kokku teise mehega, kes paistab omakorda tahtvat autosse istuda.

"Kuulge, mina ei soovitaks teil sinna autosse istuda, seal on midagi imelikku toimumas," hoiatab ta teist meest.

"Ma tean," vastab see. "Aga ma olen seda juba mitu kilomeetrit tagant lükanud ja ma vajan tõesti puhkust."