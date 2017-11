58-aastane mees väidab, et tal on suhe blondi seksnuku April`iga, kirjutab The Sun. Asi polevat sugugi ainult seksis, vaid mehe ja nuku suhe olevat palju sügavam ja erilisem.

Mees räägib avameelselt teistsugusest suhtest Channel 4 dokumentaalsaates, mis keskendub seksrobotitele ja sellele, et peagi on neil palju suurem osa ja mõju inimeste eludes.

Jamesi sõnul on seksil tema suhtes Apriliga vaid väike osa.

„Sa leiad, et palju rahuldustpakkuvam on tema eest hoopis hoolitseda, riietada, meikida ja suhelda," selgitab James, et on nukust väga sügavalt puudutatud.

Koos käiakse paarina burgereid söömas ja aega veetmas. Mehe sõnul on palju neid, kes isegi ei taipa, et tegu pole päris naisega.

James selgitab, et seks Apriliga on imeline. Nagu ka seks päris naisega. Suurim erinevus olevatki selles, et nukk ei võta ise neid asendeid, mida mees soovib. Seetõttu tuleb seksrobotit ise sättida. Samas on ta veendunud, et tema roboti on seks on nii vaimustav, et enamus mehi oleks ta sekselu peale kadedad.

Kuigi mehe abikaasal võttis aega, et seksrobotiga leppida, siis on ta nüüdseks harjunud. Ta hindab, et mees oli aus, mitte ei läinud salaja kuhugi võõraste naistega hullama.