Beebilõust, Arop ja Bad Art pole sugugi Eesti räpi ainsad pahad poisid! Kaks aastat tagasi ilmus muusikapilti terve bande, kuid mitte gängstaräppared, vaid pahelisi peoräppareid, kes tahavad, et nii neil endil kui ka kuulajail oleks lõbus ja raju olla. Päevakoera, Lanceloti, Estoni Kohveri, Põhja-Korea ja hiljem viiendaks liikmeks tulnud Venelase riimid nõretavad seiklustest, lõtvadest naistest, narkost ja pidudest.

Õhtuleht kohtus pundi liidrite Põhja-Korea ja Estoni Kohveriga hiliseks Mimosa-kokteili ja kalvadosega vürtsitatud hommikusöögiks, et uurida, milline seltskond on ennast päikeseprillide taha peitvad mehed tegelikult.

2015. aasta augustikuu viimasest reedest tegutsev 5Miinust jõudis äsja 100. kontserdini ja neil on ette näidata kaks albumit. „Praegu oleme minu meelest absoluutselt tipus,“ hindab Estoni Kohver. „Me paneme suht unepealt kontserti, kuna me teeme seda keskmiselt iga nädalavahetus kaks korda. Kui me lavale tuleme, siis teame täpselt, mis toimub,“ lisab Põhja-Korea.

Peale esinemisoskuse on nende meelest kõvasti arenenud ka muusika: „Kui vaadata praegust plaati (sel suvel ilmunud EP „Rämmar“ – toim) ja seda, mis tulema hakkab, siis need on nagu öö ja päev.“ Kätte satuvad aina paremad taustad ning neid ei ole enam vaja kerjata. Biiti tullakse ise pakkuma ning saab juba valida, mida kasutada, mida mitte.