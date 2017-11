Neljapäeva õhtul toimus Tallinnas tähelepanuväärne sündmus, hotelliketi Unique Hotels uue hotelli Centennial Hotel Tallinn pidulik avamine, mis on sümboolselt pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Fassadivärve vahetava Centennial hotelli ees seisid nelja erineva ajastu uhkeimad autod. Kohale tuli üle 200 külalise, kelle seas on poliitikuid, ettevõtjaid, suursaatkondade esindajaid ning meelelahutustegelasi. Saabujad sisenesid punasel vaibal astudes uude hotelli, kus neid võttis maheda muusikaga vastu saksofonist Roland Karu, külalisi tervitas hotelli juhtkond ning segakoor Noorus laulis rahvaliku lauluga „Tuljak“ uue hotelli avatuks. Hotelli juht Kadi Saadlo ütles oma avakõnes, et tänane päev on väga märgilise tähendusega, sest just täna möödus 100 päeva hetkest, mil hotell võttis vastu oma esimesed külalised.

„Me ei valinud oma hotellile nime juhuslikult. Meie hotelli nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast „Centum”. See tähendab 100. aastapäeva tähistamist ning see tähtis hetk jõuab õige pea kätte ka Eesti Vabariigi ajaloos. Seoses saabuva tähtpäevaga on meil plaanis oma hotell kinkida ka sümboolselt Eesti Vabariigile ja seda me teeme Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril,“ rääkis Kadi Saadlo.

Juhataja sõnul on hotell koostöös arhitektidega firmast Allianss Arhitektid valinud välja erinevad hetked läbi Eesti Vabariigi 100-aastase ajaloo ja integreerinud need tubade disainiga. Centennial Hotel Tallinn jutustabki külastajatele Eesti iseseisvuse lugu nii disaini visuaalses keeles kui ka külalise maitsemeelte kaudu restoranis „100“, mille peakokaks on president Lennart Meri kantselei omaaegne peakokk Oleg Alasi. Avamistseremooniale järgnenud pidulikku õhtut juhis Eesti Rahvusringhäälingu saatejuht Hannes Hermaküla ja muusika eest kandis hoolt lauljatar Getter Jaani. Õhtul toimusid ka mitmed majatuurid ehk ajarännakud läbi Eesti Vabariigi 100 aastase ajaloo nii eesti kui ka inglise keeles. Peakokk Oleg Alasi oli koostanud peomenüü lähtudes sellest, mida on Eesti köökides valmistatud viimase saja aasta vältel.