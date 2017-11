Eesti endise IT-juhi Taavi Kotka plaan avada järgmisel aastal uus robootikakool, kus saaksid õppida vaid tüdrukud, tekitas sotsiaalmeedias pahameeletormi ning teda süüdistati lausa seksismis.

"Kui ma Robotexi videos mainisin ainult tüdrukutele suunatud tehnoloogiaõppe vajadust, siis saabusid süüdistused, et minu plaan on seksistlik ja kus on soovolinik. Aga miks me ei nimeta tänast situatsiooni seksistlikuks, kus aine on selgelt poistekeskne ja lisaks räägitakse juurde, et tüdrukud peaksid tegelema tikkimise ja kudumisega," küsis Kotka intervjuus portaalile Geenius.ee.

Ta tõi näite oma lapse tehnikaringist, kus kahe rühma peale käib 30 poissi ja kaks tüdrukut.

"Murekoht oli sel aastal, kui robootikaringi kohti vähendati. Põhjus oli lihtsalt selles, et ei jätkunud rohkem ressursse koolil. Ja seepärast võeti 32 lapse asemel vähem lapsi, aga otsustati võtta kutsetega. Ja kui enne oli 32 lapse seas 2 tüdrukut, siis nüüd jäid tüdrukud üldse välja," selgitas ta.