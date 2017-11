Modell ja nätleja Emily Ratajkowski postitas oma Instagrami kontole vallatu video, kus naine võrgutavalt rannarõivais tantsib.

Puhkusel viibiv kaunitar on terve nädala postitanud seksikaid ja paljastavaid pilte, kus naine end väga vabalt ja värskena näib tundvat, vahendab The Sun.

Viimasel postitatud videol on Emily seljas mustad rannariided, mis just väga paljut ta ihust ei kata. Asja teeb erilisemaks veel see, et Emily esitab neis võrgutava tantsu.

Loomulikult olid Emily fännid naise võrgutavast tantsust vaimustuses...

Wavy baby A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Nov 23, 2017 at 1:13pm PST