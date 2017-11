MTÜ Korruptsiooniradar kuulutas välja konkursi Valge Kampsuni kandidaatide leidmiseks. Sellega antakse koos Eesti Vabaerakonnaga (EVE) kord aastas subjektiivse hinnangu moraalselt taunitavatele praktikatele või tahtmatusele teostada võimu läbipaistvalt ja avatult.

„Korruptsioon on ilmselt üks demokraatliku elukorralduse kõige salakavalamaid ja keerukamaid pahesid. Seda on äärmiselt raske ära tunda ning ilma teolt tabatud tõenditeta inimest on peaaegu võimatu teo toimepanemise eest kohtulikult karistada. Korruptsioon on olemuslik kaaslane igal pool, kus on otsustajad ja nendel võimu kedagi soosida,“ ütles radari juhatuse liige Ardo Ojasalu.

Ta lisab, et Korruptsiooniradar tegeleb korruptsiooniga selle sõna kõige laiemas tähenduses. „Me ei piirdu vaid nendele juhtumitele näpuga näitamisega, kus korruptant on kohtus süüdi mõistetud ja asi õiguskaitse organite poolt lahendatud. Me soovime juhtida tähelepanu kõigile neile olukordadele, kus ühiskondlikud suhted on "rikutud",“ ütles Ojasalu.