Lugeja saatis Õhtulehele tähelepaneku, et MTÜ Eesti muusika eksport juures tegutsev komisjon, kuhu kuulub teiste hulgas ka Mikk Targo, otsustas toetada Targo ettevõtet. Muusik selgitab, et tema otsustusprotsessis ei osalenud.

Nimelt sai Mikk Targo firma ARTIM59 OÜ 5000 eurot toetust, et Code One'i laulud arranžeerida ja hispaania keelde dubleerida. "Nii nagu on kõikides komisjonides kombeks, lahkub sellise otsuse tegemise ajaks ruumist isik, kelle enda taotlus on arutusel. Seega taotluse rahuldamise otsustavad ülejäänud komisjoni liikmed," selgitab Targo, et kõik toimus reeglipäraselt.

MTÜ Eesti muusika eksport juures tegutsev viieliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Heidi Kiisa, Peedu Kass, Timo Steiner, Priit Pajusaar ja Mikk Targo, otsustas toetada Eesti autorite ühingu rahastatud eksporditoetuste programmi teises voorus 18 projekti. Seda kokku 43 000 euroga. Toetuse saajate nimekirjaga saab tutvuda SIIN!