Ajakirja Us Weekly andmeil on Gwyneth Paltrow kihlunud telesarja "Glee" looja Brad Falchukiga. Rõõmu-uudise ametlik teatavaks tegemine on ajakirja väitel ainult aja küsimus.

Näitlejanna (48) tutvus Falchukiga (45) 2014. aastal "Glee" võtteil, kuid nad suutsid oma armusuhet 2015. aasta septembrini varjata. Kummalgi oli selleks ajaks seljataga purunenud abielu - Gwynethil Coldplay laulja Chris Martiniga.

My date and I #screamqueens A post shared by @bradfalchuk on Sep 21, 2015 at 7:43pm PDT

Gwyneth ja Brad on hoidnud madalat profiili: nad pole kunagi punavaibal üheskoos poseerinud ning figureerivad teineteise sotsiaalmeediakontodel üsna harva.