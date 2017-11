Niisama kirglikult kui võimuliit seni kaitses aktsiisitõuse, räägib ta nüüd, kui kasulik on alkoholiaktsiisi tõstmine õpetaja Lauri põhimõttel vaid poole võrra – kui täit aktsiisi ei jaksa, tõstame siis pool. Ostja jaoks tähendab see siiski kauba olulist kallinemist ja hinnavahe Lätiga käriseb suuremaks. Palveränd Läti napsupoodidesse vaid suureneb aktsiisi poolitamisest hoolimata. Riik nõuab digiteavitust ID-kaartide tootja Gemalto ja Eesti riigi pingpongist ilmneb, et tootja on meile küll kaardiprobleemidest juba suve hakul rääkinud, kuid ametnike hinnangul liiga ebamääraselt ning mis peamine – teavitust olnuks vaja kinnitada digiallkirjaga. E-riigis on digiallkirja puudumine muidugi andestamatu viga, olgugi et Eesti riik rõhub siin pigem nõukogulikule bürokraatiale, kus maksis vaid pitsatiga bumaaga.

Post-savisaarlik valimissüsteem

Riik on ette võtnud valimisringkondade arvu vähendamise seniselt 12lt seitsmele. Ametlikuks põhjenduseks on asustustiheduse muutumine ja rahva kolimine pealinna. Seni on ringkondade piiride nihutamine ette võetud Edgar Savisaare mõju vähendamiseks, kui ta mõnes liigsuures ringkonnas liiga palju hääli hakkas koguma. Nüüdne piiride joonistamine langeb ajaliselt kokku Savisaare väljatõrjumisega suurest poliitikast. Ratase valitsusel aastake täis Jüri Ratase valitsuse esimene aasta on saanud hindeid seinast seina, sõltuvalt sellest, kas hinde andja on vasak- või parempoolne. Iseasi, kui palju on tegu üldse Ratase valitsusega, sest ümmarguse Ratase asemel tunduvad mängu dikteerivat hoopis oma väiksusest hoolimata end jõuliselt kehtestada suutnud sotsid ja IRL. Must reede kogu raha eest