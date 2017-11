„Usun, et noorena eksime kõik igasuguste reeglite vastu. Keegi ei õpi ju teiste vigadest, vaid ikka enda omadest. Mida rohkem vigu teeme, seda lihtsam on neist õppida,“ usub telenägu ja raadiohääl Kirsti Timmer (45), et ükskõik, kui palju suhteõpikuid me elus ka ei loeks – enda vigadest õpime ikka kõige paremini. Oma kogemuse põhjal tihkab ta siiski raamatukaante vahel nõuandeid jagada.

Sel nädalal andis Kirsti välja raamatu „100 nippi, kuidas suhet hoida“, mille temalt tellis kirjastus Helios. „Ma võtsin mõtlemisaega, läksin koju ja hakkasin punkte paberile kirjutama. Sain paari tunniga kokku 44 punkti, helistasin tagasi ja ütlesin, et jah, ma kirjutan,“ meenutab ta. Raamat valmis kuu ajaga. 78 suhtenippi sai Kirsti kirja üsna lihtsalt, edasi võttis snitti sõbrannadelt ja ka „Naisteka“ saatest. Ta ütleb, et korraldab sõbrannadega iga nädal padjaklubi õhtuid, kus juuakse veini ja räägitakse kõik oma mured ära. „Siis käib üks kõva arutamine küll,“ muigab ta.

Uus raamat on järjekordne eneseabiõpik, mille sarnaseid raamatupoed täis. Miks otsustas Kirsti veel ühega lagedale tulla? „Kirjastus telliski selle minult seepärast, et on palju tõlgitud eneseabiõpikuid. Nad leidsid, et on parem, kui eestlane kirjutab eestlasele.“ Raamat on tema sõnul mõeldud kõigile – meestele, naistele, noortele ja vanadele. „Seal on mõned punktid, mida peaksid teismeeas noored juba koolis perekonnaõpetuse tunnis õppima,“ arvab Kirsti.

Oma eelmise raamatu „Naisteka“ lugudest kirjutas ta puhtalt öösiti. Et seekord oli tükk tegemist veel ka näosaate eetrisse toomisega, otsustas ta öösiti magada ja kirjutada päeval. „Tegin nii, et võtsin nädalas ühe päeva, kui sain üles ärgata ja kohe kirjutama hakata.“ Kirsti ema märkis raamatu kohta, et sai nüüd teada, mida kõike ta on elus valesti teinud. „Ka mu tütar ütles, et on kõigi reeglite vastu eksinud, aga tema ongi veel nii noor.“