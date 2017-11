Austraalias uuritakse 95aastase Joan Howardi kohta tehtud süüdistusi, mille kohaselt pani daam oma abikaasa diplomaaatiliste reiside ajal Egiptusesse toime mitmeid vargusi.

Sel kuul saatis Austraalia saadikule Egiptuses kirja arheoloog Monica Hanna, kes on Egiptuse pärandi töörühma juht, kirjutab The Guardian. Hanna väitis, et Howard veetis enamus riigis veedetud ajast arheoloogilisi paiku rüüstates. Hanna sõnas et naine oli ära kasutanud oma diplomaatilist staatust ning tema käitumine pole aktsepteeritav. „Nõuan, et uuritaks proua Howardi Perthis asuva kollektsiooni pärinevust,“ kirjutas arheoloog.

Austraalia välis- ja kaubandusministeerium on teatanud, et uurib tõstatatud küsimust. Kui selgub, et esemed on tõepoolest nende päritoluriigist ebaseaduslikult eksporditud, tuleb aarded UNESCO konventsioonide kohaselt õigetele omanikele tagastada.

Howardi, keda nimetatakse hiljutiste uudiste valguses Indiana Joaniks, abikaasa Keith väisas ÜRO ametnikuna Lähis-Ida riike, sealhulgas Egiptust, 1960.-1970. aastail.