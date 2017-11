Lauljatar Lenna Kuurmaa andis välja digitaalse lühiplaadi kolme looga, mis erinevad tema varasemast loomingust - värsked lood on oluliselt elektroonilisema ja tantsulisema kõlaga, kui varasemad.

„See on eelkõige minu kummardus tantsumuusika bossidele. 2016. aasta sügisel käisin Berliinis koos Michelle Leonardiga muusikat kirjutamas ja peale seda sattusid mu teele nii mõned erinevad välismaised laulukirjutajad kui ka lihtsalt pigem elektroonilise muusika taustaga inimesed. Nii saigi katsetatud ja tundsin, et tahan sellist muusikat parasjagu teha. Mõistlik oli need laulud nüüd kokku koguda ja ühe EP peal avaldada,“ ütleb Lenna.

Üks lugu kolmest on ka Eesti autorite koostöö. Music Estonia Songwriting Camp viis Lenna kokku tema kodumaiste lemmikute Ewert Sundja ja Andres Kõpperiga.

„Dance Alone“ EP leiab Spotifyst, lisaks iTunesist ja muudest digikanalitest.