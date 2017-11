Prantsuse tervishoiuminister Agnès Buzyn tahab enda sõnul denormaliseerida suitsetamist, mis tapab Prantsusmaal igal aastal umbes 75 000 inimest.

„Teame, et suured reklaamikampaaniad [mis kutsuvad üles suitsetamist lõpetama] ei toimi," vahendab The Telegraph Buzyni sõnu. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmeil on Prantsusmaal suitsetajaid poole rohkem kui näitleks Ühendkuningriigis.

Jean-Paul Belmondol ripnes Jean-Luc Godard'i kuulsas filmis „Viimsel hingetõmbel" peaaegu pidevalt Gauloise'i sigaret suus, nendib The Telegraph. See oli küll 1960. aasyal, kui suitsetamine oli levinum kui praegu, ent nüüdisajalgi suitsetatakse enam kui kolmveerandis Prantsuse filmides.