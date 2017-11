Raadioteater tähistab peatselt oma 90. sünnipäeva ning selle puhul esietendub ka päris oma kuuldemäng Piret Jaaksi "Aasta pärast".

"Arvan tõesti, et raadioteater on tõusuteel, me oleme maailma tipus," kinnitas Tambet Tuisk ning tõi näitena Euroopas võidutsenud Andres Noormetsa "Asjad", vahendab Menu saadet "Ringvaade".

Näitleja lisas, et nii kuuldemängu salvestamine kui selle kuulamine on nauding. "See on sarnaselt filmile purki salvestamine," arvas ta. "On olemas üldplaan, keskplaan ja suur plaan, kõik sõltub sellest, palju sa endast häälega välja annad."