Esimene on vanuseline diskrimineerimine. Tsiteerin: „Saali tuli üks väga vana haldjas, keda ei olnud kutsutud, kuna ta ei olnud juba viiskümmend aastat oma tormist väljas käinud ja usuti, et ta on kas surnud või ära nõiutud.“ Ei ole lubatud kellegi halvemini kohtlemine vanuse tunnuse tõttu. Kutsumata jätmine vanuse tõttu on diskrimineerimine.

Kuna haldjate töö on andega õnnistamine, siis ei saanud see vana haldjas oma tööd teha oma vanuse tõttu. Samas – tehakse vahet diskrimineerimisel ja tahtmatul ebaõiglasel kohtlemisel. See juhtum kvalifitseeruks viimaseks – kaaluti selle haldja kutsumist, aga kui keegi pole 50 aastat kordagi kodust välja tulnud, siis võib see olla niiöelda kogemata juhtunud halb küll.

Võrdsete võimalust voliniku pädevusest jääb välja see, kas kuningapere oli kuningriigis kohaliku omavalitsuse kohustuse täitja, kes peaks sotsiaalametniku saatma olukorda kontrollima, kui vanainimene pikalt väljas ei käi. See samm oli igatahes jäänud astumata.“