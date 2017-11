Restoran PULL (Rotermanni 2, Tallinn) on spetsialiseerunud madalal kuumusel küpsetatud liha ja hõrgutavate grillroogade valmistamisele koos tervislike salatitega. Hõrgud on ka restoranis pakutavad värskelt pressitud mahlad ja smuutid, loomulikult ka head veinid, õdus miljöö, hea muusika ning kõike seda stiilse ja kaasaaegse interjööriga ajaloolises hoones.

Restorani PULL üks loojatest ja omanikest, rahvusvaheliselt tuntud grillmeister Enn Tobreluts: Meie restoran kasutab ainult väga kvaliteetset toorainet maailma parimatest farmidest, suur rõhk on ehtsal tulel – enamus roogasid grillitakse süte kohal või sees. Samas pakume ka luksuslikke grilli- ja BBQ-cateringe, -koolitusi ja –showsid.

Enn, te olete peagi avamas ka teist liharestorani Tallinna kesklinnas. Mis toimub? Kas tõesti liha himu eestlaste seas kasvab?

Tundub küll. Eriti hinnatud on näiteks marmorsteigid ja see roog on ka meie restoranis üks populaarsematest. Teiseks kindlasti sütel valmistatud steik, mida me täna ka Karl-Erik Taukarile valmistame ja loomulikult ei saa mööda ega ümber burgeritest. Mina isiklikult olen lihaga tegelenud 22 aastat oma elust.

Näed väga kobe välja.

Täitsa pandav, kas pole! Ja ilma naljata, liha tarbimine on viimastel aastatel tõepoolest eestlaste seas ainult kasvanud. Loomulikult eelistatakse kvaliteetset liha ja järjest rohkem ollakse nõus selle eest ka rohkem maksma. Näiteks marmor steik maksab meie menüüs 27 eurot, kuid samas ona ka 11 euroseid pearoogi. Müüvad kõik road, aga millegipärast neid kallimaid läheb kõige rohkem. Kui inimene juba tuleb restorani, siis ta tahab ikka head asja saada.

Õnneks pole Karl-Erik Taukar liitunud veel taimetoitlaste ja veeganite klubiga, seega võime talle täna valmistada ühe mehise hilise hommikusöögi.

Väga mõistlik poiss.

Aga mulle paluks nii varajaseks tunniks siiski miskit kergemat.

Okei, Karl-Erikule teeme mehise liharoa sütel ja sulle kitsejuustusalati, mis on väga tervislik. Aga liharoog on samuti hea, kõik oleneb kogusest. Kuna liha on suht raske seedida, siis soovitaksin korraga ära süüa mitte rohkem kui 100 gr liha. Lihast saab suurepäraselt energiat ja kõige olulisem ongi tasakaalustatud toitumine.

Kitsejuustu salat

Kitsejuustusalati valmistamiseks võib kasutada erinevaid rohelisi lehti, valmistada juurde punase veini baasil tehtud mõnusa marjakastme, natukene peeti, mida võib soovi korral ka grillida ja kindlasti soovitaks kasutada suure läbimõõduga head kitsejuustu. Kaunistuseks maasikaid ja granaatõunaseemneid.

Vaata mõnusa liharoa valmistamist Karl-Erikule meie videost!