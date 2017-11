Prokurör teatas neljapäeva õhtul Tallinna ringkonnakohtule, et soovib vaidlustada politsei endise kiirreageerija Rando Hõlpuse tapmises õigeks mõistmise riigikohtus.

Põhja ringkonnaprokuröril Natalia Miilveel on ringkonnakohtu kolmapäevase otsuse vaidlustamiseks aega 30 päeva, vahendab ERR Uudised.

Ringkonnakohus tühistas kolmapäeval Hõlpuse (30) süüdimõistmise oma joomakaaslase tapmises ning käskis ta viivitamatult vahi alt vabastada.

Ringkonnakohus leidis, et ei ole ümberlükkamatult tõendamist leidnud, et Hõlpus on süüdistuses kirjeldatud kuriteo toime pannud.