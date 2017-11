A post shared by 🌹elsie (@elsiehewitt) on Nov 21, 2017 at 9:18am PST

Kuid Ryanile lähedane allikas kinnitas ajakirjale People: „Ryan ei puutunud Elsie't sõrmeotsagagi. Ta kavatseb selle asja ära klaarida.“ Ka Phillippe ise kinnitas oma avalduses, tegi politseiga koostööd ning Elsie jutt ei vasta tõele.

„Koduvägivald on väga tõeline ja traagiline probleem, millega maailmas seisavad silmitsi paljud naised," jätkas ta. „Seda ei tohiks eales kasutada kätemaksuhimuliseks laimuks ega raha teenimise eesmärgina. See on vale. Ma pole selline. Iga sõna mu süüdistaja väidetes on vale.“