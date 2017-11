Hiljuti vapustas kogu Eestit juhtum, kui arvatavasti vaimsete probleemide käes vaevlev kodanik Vabaduse väljakul politseinike poolt lihtsalt maha lasti. Ma ei hakka vaagima, kas politseinik käitus õigesti või ei, kuid ma ei imestanud, et asi nii kaugele läks.

Ma ei tea, kui paljud eestlased on üldse julgenud enesele või oma lähedastele tunnistada, et nende vaimne tervis pole kõige parem ning on julgenud ka astuda järgmise sammu ja endale abi hakanud otsima. Sest esimeseks probleemiks tundub olevat juba see, et eestlase jaoks on vaimse tervise probleemid tabuteemaks.

Olgu, kui otsus vastu võetud, et abi on vaja, siis on järgmine samm leida koht, kust psühhiaatrilist abi saada. Kuid siin tuleb ette tõke – seda abi polegi praktiliselt võimalik saada.