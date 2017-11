Keskerakonnas on tekkinud omapärane olukord: kuigi Olga Ivanova visati Keskerakonnast välja, saab ta endiselt osa võtta Keskerakonna juhatuse koosolekutest. Ivanova ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi partei esimees Jüri Ratas seda heaks ei kiida, käib tema hea meelega juhatuse koosolekutel edasi.

"Minu jaoks on oluline jälgida, mida tehakse teiste keskerakondlastega, kes kandideerisid kohalikel valimistel valimisliitudes üle Eesti. Ja ma saingi kinnituse, et ka sel puhul kehtisid Keskerakonnas topeltstandardid. Ma tean, et päris mitmed keskerakondlased, kes kandideerisid valimisliitudes, jäeti erakonda," selgitab Ivanova.