Peatselt pannakse oksjonile Madonna skandaalsed aktifotod, millel ta poseeris vaid 18aastasena.

Fotosid esitleva TMZ.comi teatel paneb pildid müüki firma Gotta Have Rock and Roll, kes tahtsid maha parseldada ka Madonna omaaegse kavaleri, räppar Tupaci pihtimuskirja lauljannale ning Madonna aluspesu.

Nüüd läheb enampakkumisele 108 fotot, mille autor on Cecil I. Taylor. Pildid on klõpsitud Art World Institute of Creative Artsis.

